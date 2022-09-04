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Ситуація на українсько-польському кордоні критична: зростає кількість вантажних авто

Розв’язанням проблеми є збільшення на польській стороні кількості працівників фітосанітарних та ветеринарних служб.

Ситуація на українсько-польському кордоні критична: зростає кількість вантажних авто
Фото: gov.pl

Через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони постійно зростає кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив у Telegram заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Зазначається, що цього тижня черга з вантажних автівок до пункту пропуску "Ягодин" на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів. Тому водії змушені практично жити на узбіччі.

Головна причина черг – це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль. Натомість кількість працівників українських служб збільшилась майже у 1,5 раза, що дозволяє зменшити час перевірки одного авто до 10-15 хв.

"Головний показник – порівняння довжини черг з української та польської сторони: якщо з нашого боку, на експорт вони сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку 5 кілометрів – максимум", – відзначив заступник міністра.

У докризовий період за добу польські фітосанітарні та ветеринарні служби приймали близько 80 вантажівок на добу. Тепер середній показник за останні кілька днів – 19 вантажівок.

Ситуація ускладнюється й тим, що від початку повномасштабного вторгнення Росії український експорт в більшості сконцентрований саме на автомобільних дорогах.

Польські перевізники також незадоволені кілометровими чергами на корді й анонсують блокування трас, що може призвести до повної зупинки роботи пунктів пропуску.

За словами Мустафи Найєма, розв’язанням проблеми є збільшення на польській стороні кількості працівників фітосанітарних та ветеринарних служб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над прискоренням проходження на пунктах пропуску для людей, автомобілів і вантажів. В Україні запрацює електронна черга для перетину кордону.

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