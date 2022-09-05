​​НБУ заборонив бізнесу купувати валюту, не використавши спершу наявну

Це зменшить попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви.

Національний банк оновлює та уточнює валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Так, із 6 вересня набере чинності низка змін, що стосуються: готівкового сегменту валютного ринку; реструктуризації зовнішньої заборгованості клієнтів банків; купівлі бізнесом валюти для розрахунків у іноземній валюті.

Так, Нацбанк визначив, що для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України.

Станом на 2 вересня 2022 року обсяг коштів на валютних рахунках клієнтів – юридичних осіб (не враховуючи кошти бюджету та позабюджетних фондів) у банківській системі – $8,7 млрд.

"Зважаючи на це, відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви України, які є важливими для забезпечення оборонних потреб, стабільної роботи економіки та фінансової системи країни", – зазначили в НБУ.

Відповідні зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління Національного банку України від 2 вересня 2022 року № 197 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 6 вересня.

Нагадаємо, в липні НБУ заборонив пунктами обміну валют, які не є банками, публікувати інформацію про курс валют на табло. Заборону пояснили тоді прагненням мінімізувати спекуляції на валютному ринку в умовах війни.