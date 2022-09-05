​​НБУ заборонив бізнесу купувати валюту, не використавши спершу наявну

Національний банк оновлює та уточнює валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Так, із 6 вересня набере чинності низка змін, що стосуються: готівкового сегменту валютного ринку; реструктуризації зовнішньої заборгованості клієнтів банків; купівлі бізнесом валюти для розрахунків у іноземній валюті.
Так, Нацбанк визначив, що для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України.
Станом на 2 вересня 2022 року обсяг коштів на валютних рахунках клієнтів – юридичних осіб (не враховуючи кошти бюджету та позабюджетних фондів) у банківській системі – $8,7 млрд.
"Зважаючи на це, відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви України, які є важливими для забезпечення оборонних потреб, стабільної роботи економіки та фінансової системи країни", – зазначили в НБУ.
Відповідні зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління Національного банку України від 2 вересня 2022 року № 197 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 6 вересня.
Нагадаємо, в липні НБУ заборонив пунктами обміну валют, які не є банками, публікувати інформацію про курс валют на табло. Заборону пояснили тоді прагненням мінімізувати спекуляції на валютному ринку в умовах війни.