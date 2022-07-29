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НБУ заборонив небанківським обмінникам виставляти курси валют на електронних табло

З курсами валют населення може ознайомитись біля каси.

НБУ заборонив небанківським обмінникам виставляти курси валют на електронних табло
Фото: ubr.ua

Національний банк України (НБУ) заборонив небанківським пунктам обміну валют виставляти курси на електронних табло. Вони мають надаватися населенню в форматі копії наказу про встановлення курсів купівлі та продажу валют виключно в касах установ та їх структурних підрозділів. 

Про це повідомила пресслужба НБУ.

“Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму", - зазначили в НБУ. 

На думку регулятора, таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами.

НБУ підкреслив, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі є неприпустимим.  

Також відновлено обов’язок подання установами інформації до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній або іноземній валютах. 

Крім того, небанківські обмінники мають проводити обмін валют із відеоспостереженням, висувається низка вимог до приміщень, в яких здійснюєтьсяобмін валют. 

НБУ зобов'язав проводити обмін валют винятково із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій , інформація з яких передаватиметься до Нацбанку. 

Регулятор підкреслив, що небанківські установи практично не сплачують податок на прибуток. За даними НБУ, в першому півріччі 2022 року сума податку на прибуток у одному такому обміннику складала 1665 гривень на місяць.

Нагадаємо, в НБУ прогнозують, що номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%. Проте в реальному вимірі скорочення складатиме 27%. Крім того, спад реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у третьому та четвертому кварталах 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сповільниться до 37,5% із 39,3% у другому кварталі.

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