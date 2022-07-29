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"Ми готові до експорту українського зерна", – Зеленський під час візиту до Одещини

Володимир Зеленський в Одесі ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз.

"Ми готові до експорту українського зерна", – Зеленський під час візиту до Одещини
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський оголосив про готовність України до експорту зерна.

Про це повідомила офіційна сторінка президента у Telegram.

"Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування. Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити", – заявив Зеленський після зустрічі з послами G7 в Одеському порту.

Фото: Офіс Президента

Пізніше пресслужба Офісу Президента повідомила, що під час робочої поїздки на Одещину Володимир Зеленський ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту.

Нагадаємо, договір про відновлення експорту зерна був підписаний між Україною, Туреччиною і генсеком ООН 22 липня. Сьогодні посли G7 прибули до Одеси щоб наголосити на важливості зернової угоди.

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