Договір про відновлення експорту зерна був підписаний між Україною, Туреччиною і генсеком ООН 22 липня.

Посли країн "Великої сімки" прибули до Одеси та наголосили на важливості угоди про експорт продукції через українські порти.

Про це повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом із Туреччиною, щоб ще раз наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України, - написала вона в Twitter.

"Росія має поважати угоду", - наголосила Сіммонс.

My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate the importance of the UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.



Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon



🇬🇧 🇺🇦 🇹🇷 🇺🇳 🇫🇷 🇮🇹 🇩🇪 🇺🇸 🇨🇦 pic.twitter.com/B3jKISg44j — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 29, 2022

Нагадаємо, угода про відновлення експорту зерна була підписана між Україною, Туреччиною і генсеком ООН минулої пʼятниці, 22 липня. Дзеркальну угоду з турецькою стороною і Антоніу Гутеррешем підписала Росія. Їй, відповідно до договору, дозволено вивозити свої добрива.

Розблокованими мають бути три українські порти: Одеський, Південний і Чорноморський. Контроль за портами повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.

Через день після укладання угоди росіяни обстріляли Одеський порт. А 28 липня Радбез ООН не зміг узгодити проєкту заяви щодо зернової угоди через позицію РФ – їй не сподобалось засудження атаки на порт.