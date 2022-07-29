Посли країн "Великої сімки" прибули до Одеси та наголосили на важливості угоди про експорт продукції через українські порти.
Про це повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.
"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом із Туреччиною, щоб ще раз наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України, - написала вона в Twitter.
"Росія має поважати угоду", - наголосила Сіммонс.
My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate the importance of the UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 29, 2022
Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon
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Нагадаємо, угода про відновлення експорту зерна була підписана між Україною, Туреччиною і генсеком ООН минулої пʼятниці, 22 липня. Дзеркальну угоду з турецькою стороною і Антоніу Гутеррешем підписала Росія. Їй, відповідно до договору, дозволено вивозити свої добрива.
Розблокованими мають бути три українські порти: Одеський, Південний і Чорноморський. Контроль за портами повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.
Через день після укладання угоди росіяни обстріляли Одеський порт. А 28 липня Радбез ООН не зміг узгодити проєкту заяви щодо зернової угоди через позицію РФ – їй не сподобалось засудження атаки на порт.