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Посли G7 прибули до Одеси і наголошують на важливості зернової угоди

Договір про відновлення експорту зерна був підписаний між Україною, Туреччиною і генсеком ООН 22 липня.

Посли G7 прибули до Одеси і наголошують на важливості зернової угоди
Фото: Twitter/Melinda Simmons

Посли країн "Великої сімки" прибули до Одеси та наголосили на важливості угоди про експорт продукції через українські порти. 

Про це повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом із Туреччиною, щоб ще раз наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України, - написала вона в Twitter.

"Росія має поважати угоду", - наголосила Сіммонс.

Нагадаємо, угода про відновлення експорту зерна була підписана між Україною, Туреччиною і генсеком ООН минулої пʼятниці, 22 липня. Дзеркальну угоду з турецькою стороною і Антоніу Гутеррешем підписала Росія. Їй, відповідно до договору, дозволено вивозити свої добрива. 

Розблокованими мають бути три українські порти: Одеський, Південний і Чорноморський. Контроль за портами повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде. 

Через день після укладання угоди росіяни обстріляли Одеський порт. А 28 липня Радбез ООН не зміг узгодити проєкту заяви щодо зернової угоди через позицію РФ – їй не сподобалось засудження атаки на порт.

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