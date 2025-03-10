В Одесі через ураження струмом на даху потяга загинув підліток

Ще один хлопець – у важкому стані.

У Одесі через ураження струмом загинув підліток

У Одесі унаслідок ураження електричним струмом на даху вантажного потяга загинув підліток. Ще один хлопець знаходиться у важкому стані.

Про це повідомили у ДСНС Одещини.

Подія трапилася вчора ввечері в Пересипському районі міста, по вулиці Отамана Головатого. Двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону.

На жаль, один з підлітків (2008 року народження) загинув від розряду струму, а інший постраждалий хлопець (2013 року народження) залишився на даху вагону.

Рятувальники, за допомогою триколінної драбини та мотузки, зняли постраждалого, якого у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

Фото: ДСНС У Одесі унаслідок ураження струмом загинув підліток

Обставини події встановлюються.