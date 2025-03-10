8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Трюдо
Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Трюдо
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни застосували по Україні 176 ударних дронів, ППО збила 130 із них

Ще 42 безпілотники-імітатори не досягли цілей. 

Росіяни застосували по Україні 176 ударних дронів, ППО збила 130 із них
Фото: Офіс президента

У ніч на 10 березня 2025 року (із 18.00 9 березня) росіяни атакували Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як пишуть Повітряні сили, окупанти запускали дрони із напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та Чауда у Криму.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

  • Над Миколаївською областю сили ППО знищили 18 "шахедів".
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies