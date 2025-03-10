Росіяни застосували по Україні 176 ударних дронів, ППО збила 130 із них

Ще 42 безпілотники-імітатори не досягли цілей.

У ніч на 10 березня 2025 року (із 18.00 9 березня) росіяни атакували Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як пишуть Повітряні сили, окупанти запускали дрони із напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та Чауда у Криму.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.