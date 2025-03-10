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Над Миколаївською областю сили ППО знищили 18 "шахедів"

Росіяни упродовж доби атакували територію області дронами та артилерією.

Над Миколаївською областю сили ППО знищили 18 "шахедів"
Фото: Анна Стешенко

У ніч на 10 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 18 БпЛА типу «Shahed 131/136». Також окупанти атакували область дронами типу FPV та артилерією.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім. 

У результаті бойової роботи в Миколаївському та Баштанському районах через падіння уламків на відкритих територіях за межами населених пунктів відбулися займання сухої трави та чагарників. 

Вчора, 9 березня, об 11:32 ворог атакував околицю Миколаєва ударним дроном, тип уточнюють. У результаті пошкоджено приватний будинок. 

Об  11:10 та 12:23 ворог двічі атакував  дронами типу FPV акваторію Очаківської громади. 

Також вчора об 13:00, 12:56 та 17:26 росіяни здійснили артилерійські обстріли й тричі атакували дронами типу FPV Куцурубську громаду. Через це в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Також було пошкоджено лінію електропередач і знеструмлено чотири населених пункти громади: с. Куцуруб, с. Іванівка, с. Яселка та с. Дмитрівка. Станом на 18:30 подачу електроенергії відновлено. 

Крім цього о 18:00 ворог атакував ударним дроном Шевченківську громаду, тип встановлюють. Внаслідок обстрілу у с. Миколаївське пошкоджено господарчу споруду. 

Всюди минулося без постраждалих. 

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