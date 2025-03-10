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Росіяни поранили трьох мешканців Запорізької області, зокрема підлітка

Від ударів армії РФ постраждали 11 населених пунктів.

Росіяни поранили трьох мешканців Запорізької області, зокрема підлітка
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

16-річний хлопець та чоловіки 65 та 67 років поранені внаслідок ворожих ударів росіян по Запорізькій області. 

Про це повідомили у ОВА. 

Впродовж доби окупанти завдали 407 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Блакитному, Кам’янському, Гуляйполю, Новоандріївці.

252 БпЛА різної модифікації атакували, Біленьке, Камʼянське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

8 обстрілів з РСЗВ накрили Кам’янське, Малу Токмачку та Щербаки.

141 артобстріл завдано по території Камʼянського, Біленького, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки, Павлівки.

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів.

Вчора ввечері Двоє чоловіків поранені внаслідок ворожого удару по Запорізькому району. 

  • Вночі ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки були поранені. 
  • Перед цим росіяни ударили дроном по будинку в с. Біленьке.16-річний підліток отримав поранення внаслідок ворожої атаки.
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