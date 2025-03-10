Росіяни поранили трьох мешканців Запорізької області, зокрема підлітка

16-річний хлопець та чоловіки 65 та 67 років поранені внаслідок ворожих ударів росіян по Запорізькій області.
Про це повідомили у ОВА.
Впродовж доби окупанти завдали 407 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Блакитному, Кам’янському, Гуляйполю, Новоандріївці.
252 БпЛА різної модифікації атакували, Біленьке, Камʼянське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
8 обстрілів з РСЗВ накрили Кам’янське, Малу Токмачку та Щербаки.
141 артобстріл завдано по території Камʼянського, Біленького, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки, Павлівки.
Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів.
Вчора ввечері Двоє чоловіків поранені внаслідок ворожого удару по Запорізькому району.
- Вночі ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки були поранені.
- Перед цим росіяни ударили дроном по будинку в с. Біленьке.16-річний підліток отримав поранення внаслідок ворожої атаки.