Росіяни поранили трьох мешканців Запорізької області, зокрема підлітка

16-річний хлопець та чоловіки 65 та 67 років поранені внаслідок ворожих ударів росіян по Запорізькій області.

Про це повідомили у ОВА.

Впродовж доби окупанти завдали 407 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Блакитному, Кам’янському, Гуляйполю, Новоандріївці.

252 БпЛА різної модифікації атакували, Біленьке, Камʼянське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Кам’янське, Малу Токмачку та Щербаки.

141 артобстріл завдано по території Камʼянського, Біленького, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки, Павлівки.

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів.

Вчора ввечері Двоє чоловіків поранені внаслідок ворожого удару по Запорізькому району.