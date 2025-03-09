На Курщині українські захисники відбили 15 атак загарбників, шість ще тривають, ‒ Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 95 боєзіткнень.

Станом на 16:00 сьогодні від початку доби на фронті відбулося 95 боєзіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Уланове, Тур’я, Вільне Сумської області; Карповичі, Янжулівка, Тимоновичі та Блешня Чернігівської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми військ поблизу Вовчанська. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Борова та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Петропавлівки та Загризового.

Агресор також збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, 11 боїв наразі тривають.

Активізувалися загарбники на Сіверському напрямку, здійснивши за сьогодні вже 18 атак, сім з яких українські воїни на даний час вже відбили. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають атаку ворога, ще три боєзіткнення вже завершились, противник проводить активні дії в районах Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів намагався йти вперед в районах Торецька, Дружби та Дачного. На даний час триває шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку ворог 20 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили 17 ворожих атак в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Наразі тривають ще три боєзіткнення. Авіація противника завдала ударів КАБами по Покровську, Надіївці, Одрадному та Звіровому.

Одну атаку на Новопавлівському напрямку відбили українські захисники поблизу Скудного.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилось два боєзіткнення, ще чотири атаки загарбників тривають. Авіаударів КАБами та некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Шевченко.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі йшли вперед поблизу Степового та Щербаків, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнала Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили 15 атак загарбників, шість боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворог здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 13 КАБ, також завдав 257 артилерійських обстрілів, зокрема десять ‒ із реактивної системи залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.