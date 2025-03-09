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Унаслідок російських ударів по Донеччині за добу загинули дві особи, 23 отримали поранення

Окупанти обстріляли 10 населених пунктах.

Унаслідок російських ударів по Донеччині за добу загинули дві особи, 23 отримали поранення

Унаслідок російських ударів по Донецькій області за добу загинули дві особи, 23 отримали поранення, зокрема дитина, повідомили у Національній поліції.

Окупанти обстріляли 10 населених пунктах: містах Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк, Сіверськ, Слов’янськ, селищі Райгородок, селах Воскресенка, Новоселівка, Подільське. 

Пошкоджено 64 цивільних об’єкти, з них 41 житловий будинок.

З артилерії росіяни били по Сіверську – вбили цивільну людину. У Покровську внаслідок ворожих ударів загинула людина, ще двоє травмовані. 

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По Костянтинівці ворог вдарив з авіації, РСЗВ “Смерч” та безпілотників. восьмеро мирних мешканців отримали поранення.

У Дружківці внаслідок авіаударів поранено 12 людей, серед яких – дитина. По Подільському окупанти вдарили дроном – поранили цивільну особу.

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