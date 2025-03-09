Унаслідок російських ударів по Донецькій області за добу загинули дві особи, 23 отримали поранення, зокрема дитина, повідомили у Національній поліції.

Окупанти обстріляли 10 населених пунктах: містах Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк, Сіверськ, Слов’янськ, селищі Райгородок, селах Воскресенка, Новоселівка, Подільське.

Пошкоджено 64 цивільних об’єкти, з них 41 житловий будинок.

З артилерії росіяни били по Сіверську – вбили цивільну людину. У Покровську внаслідок ворожих ударів загинула людина, ще двоє травмовані.

По Костянтинівці ворог вдарив з авіації, РСЗВ “Смерч” та безпілотників. восьмеро мирних мешканців отримали поранення.

У Дружківці внаслідок авіаударів поранено 12 людей, серед яких – дитина. По Подільському окупанти вдарили дроном – поранили цивільну особу.