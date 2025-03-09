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Сили оборони: ворог не контролює трасу Покровськ-Костянтинівка

Російські війська не змогли взяти під вогневий та фізичний контроль трасу.

Сили оборони: ворог не контролює трасу Покровськ-Костянтинівка
війна з росією
Фото: Гентаб ЗСУ

Російська армія не змогла взяти під свій контроль трасу Покровськ-Костянтинівка.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Окупанти намагалися взяти її (трасу Покровськ-Костянтинівка - ред.) під вогневий та фізичний контроль. На деякий час у них вийшло щодо вогневого контролю, щодо фізичного — не вийшло ніколи. Після часткової контратаки українських сил і вогневий контроль (з боку РФ - ред.) став більш нечітким. Безумовно, певна загроза для траси є, безумовно є певні ризики щодо пересування нею, але, тим не менш, вона не перерізана, і ми не говоримо про те, що у росіян над нею є якийсь контроль", — сказав він.

За словами речника, російські війська не досягли на цій трасі тих цілей, які планували.

За даними Генштабу протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Найбільше ворог наступає на Торецькому, Покровському та Курському напрямках.

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