Вівсяне, мигдальне, гречане, кокосове. Рослинне молоко замінює тваринне?

Триває Великий піст , тож питання молока рослинного походження особливо актуальне. Як обрати свій «правильний» пакет із сили-силенної того, що продають у супермаркетах? З якої рослини почати свій шлях у світі альтернатив? Соєве, кокосове, гречане чи конопляне? Питань багато — і відповіді є.

Сьогодні вже в майже кожній кавʼярні нам можуть запропонувати рослинне молоко, причому одразу кілька видів. Хтось обирає його, бо має алергію на коровʼяче, для когось відмова від тваринних продуктів є способом життя, а комусь просто подобається смак. Молоко рослинне додають у каву й чай, на ньому роблять випічку, супи-пюре, соуси, десерти і навіть рослинний сир. Спойлер: як приготувати такий сир вдома, ми розкажемо наприкінці цього тексту.

Фото: mywatershop.com.ua

Що таке рослинне молоко та з яких рослин його роблять?

Рослинне молоко — це екстракт з горіхів, круп, насіння, бобових, зокрема сої, змішаний з водою в певних пропорціях. Відповідно в магазинах можна побачити такі види рослинного молока:

мигдальне (низький вміст білка);

вівсяне (має кремову консистенцію, легкий бежевий відтінок і характерний аромат, подібний до вівсяної каші);

гречане (кремова текстура, добре підходить для кави, містить більше цукру, ніж інші варіанти);

рисове (низький вміст насичених жирів, багато цукрів і мало білка, не рекомендують дітям до 5 років через вміст миш'яку);

кокосове (низький вміст цукру, гарно смакує у випічці й какао, має високий рівень насичених жирів);

соєве (нейтральний смак, має легкий бобовий присмак. Найкраще за поживністю — найближче до коров’ячого).

Буває також і ліщинове, конопляне, фісташкове, горохове й інші види.

Яке рослинне молоко корисніше та яке спробувати першим?

Усе залежить від того, як ви сприймаєте традиційне коровʼяче молоко. Вважають, що найбільш подібним до його смаку і консистенції є соєве. Якщо ви куштуєте його вперше, можна взяти соєве з підсолоджувачем, вибір якого варіюється від звичного цукру до сиропу агави.

Мигдальне молоко менш густе, але має ніжніший смак порівняно із соєвим. Рисове зазвичай найбільш дієтичне, однак якщо ви дотримуєтесь дієти, звертайте увагу на паковання, аби розуміти, що саме в напій додає виробник.

Гречане молоко має специфічний смак, а втім, багатьом людям воно подобається. Якщо боїтеся, що матимете відчуття доданої в каву гречки, розпочніть з іншого виду молока.

Конопляне трохи гірке, до цього варто бути готовим. А вівсяне молоко зазвичай не має насиченого смаку, але чудово поєднується з кавою, даючи відчуття вершковості.

Про кокосове варто поговорити окремо. Воно буває в банках і в тетрапаках. Те, що в банках, густіше і жирніше. Воно чудово підходить для супів-пюре, картоплі-пюре, соусів і десертів. Для кави краще обирати те, що в тетрапаках. Але, з іншого боку, ніхто не забороняє спробувати його з кавою.

Фото: olx.ua

А як щодо калорійності?

Рослинне молоко вважають менш калорійним за тваринне, але це залежить від виробника і рослини, яку «доїли» для його отримання. Тож дивіться, що написано на пакованні.

Рослинні напої часто збагачені вітамінами та мінералами, що особливо корисно для тих, хто не споживає молочних продуктів. Дієтолог Шарлотта Редкліфф рекомендує обирати молоко, збагачене кальцієм, вітаміном B12 і йодом, щоб запобігти дефіциту цих важливих елементів, пише BBC.

Але варто пам’ятати: органічні рослинні молочні продукти не можуть бути збагачені за законом.

Щодо найкращого варіанта за поживністю: соєве й горохове молоко найближчі за складом до коров’ячого, оскільки містять подібну кількість білка.

Скільки таке молоко коштує?

Ціни різні. Якщо ще 7–10 років тому рослинне молоко можна було купити хіба що у спеціалізованих веганських магазинах, то сьогодні воно є майже в усіх продуктових. Є іноземні виробники, їхня продукція дорожча, є дешевші українські торгові марки, і молоко, котре вони виготовляють, не менш якісне за імпортне. А ще рослинне молоко можна приготувати вдома. У мережі є дуже багато рецептів, і кожен обов’язково знайде найкращий для себе.

Що, окрім кави, можна приготувати з рослинним молоком?

Що завгодно! Наприклад, суп-пюре. Вам знадобиться одна велика картоплина, морквина і цибулина. Запечіть усе це в духовці та подрібніть блендером, додавши молоко і спеції на свій смак.

Фото: klopotenko.com Крем-суп з гарбуза з кокосовим молоком.

Також спробуйте простий десерт: покладіть у блендер банан і фініки без кісточок, додайте рослинне молоко і арахісову пасту. Коли змішаєте усі інгредієнти, можна також додати трохи солі, адже сіль посилює смак.

А що з рослинним сиром?

Вам знадобляться:

одна склянка кешʼю;

2–3 столові ложки рослинного молока без цукру;

1 столова ложка олії;

паприка;

2 столові ложки харчових дріжджів;

часник;

сіль.

Одразу маємо пояснити важливий момент: дріжджі потрібні саме харчові, звичайні не підійдуть. Харчові дріжджі — це дезактивовані дріжджі, які використовують у веганських стравах як замінник сиру. Цей продукт зазвичай продають у магазинах здорового харчування, але в супермаркетах його теж уже можна знайти, на пакованні може бути написано nutritional yeast.

Як приготувати сир? Кешʼю заливаєте водою і залишаєте на кілька годин. Після чого зливаєте воду, кладете у блендер усі інгредієнти й подрібнюєте. З таким сиром і пісним хлібом можна робити канапки, а також додавати його в салати. А ще рослинний сир чудово поєднується з буряком.