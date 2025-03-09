Пізно ввечері ворог обстріляв Дружківку на Донеччині. Кількість постраждалих зросла (оновлено)

Пізно ввечері 8 березня ворог обстріляв Дружківку на Донеччині.

За інформацією Офісу генпрокурора, у результаті трьох влучань засобів ураження по будинках містян зазнали поранень у своїх оселях шестеро жінок та п’ятеро чоловіків. Крім того, травмовано 15-річну дівчинку.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Ще 7 поранених на Донеччині – цього разу у Дружківці. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні пізно ввечері. За попередньою інформацією, пошкоджено 7 багатоповерхівок. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Росіяни нищать все, до чого можуть дотягнутися! Бережіть себе! Евакуюйтесь!” – написав глава обласної адміністрації.