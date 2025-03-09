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Пізно ввечері ворог обстріляв Дружківку на Донеччині. Кількість постраждалих зросла (оновлено)

Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.

Пізно ввечері ворог обстріляв Дружківку на Донеччині. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Фото: мапа DeepState

Пізно ввечері 8 березня ворог обстріляв Дружківку на Донеччині. 

За інформацією Офісу генпрокурора, у результаті трьох влучань засобів ураження по будинках містян зазнали поранень у своїх оселях шестеро жінок та п’ятеро чоловіків. Крім того, травмовано 15-річну дівчинку.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“Ще 7 поранених на Донеччині – цього разу у Дружківці. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні пізно ввечері. За попередньою інформацією, пошкоджено 7 багатоповерхівок. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Росіяни нищать все, до чого можуть дотягнутися! Бережіть себе! Евакуюйтесь!” – написав глава обласної адміністрації. 

  • Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровська та Костянтинівки 1 людина загинула і 5 отримали поранення. 
  • Вночі 7 березня росіяни завдали по Добропіллю Донецької області трьох ударів. Станом на 16:00 8 березня кількість поранених збільшилась до 47. Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинули 11 людей. На Донеччині оголосили день жалоби. Президент Зеленський заявив, що ракетний удар по Добропіллю показує, що цілі в Росії незмінні.
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