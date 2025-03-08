Зеленський: ракетний удар по Добропіллю показує, що цілі в Росії незмінні

"Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни".

Увечері 7 березня російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках.

Президент Володимир Зеленський прокоментував терор Росії по Добропіллю: "підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни".

"На зараз відомо про 11 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Ще більш ніж 30 людей поранено, з них 5 дітей. Пошкоджено 8 пʼятиповерхівок та адміністративну будівлю, пожежну машину. Дякую всім екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, попри загрозу повторних ударів, не бояться й рятують людей від цього терору. Всім, хто захищає життя, ризикуючи своїм", — ідеться у повідомленні Президента.

Глава держави наголошує, такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. "Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну".