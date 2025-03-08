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Російська армія атакувала освітній заклад на Сумщині. Є руйнування

Сили ППО збили 14 ворожих "шахедів".

Російська армія атакувала освітній заклад на Сумщині. Є руйнування
Фото: АрміяInform

Уночі та зранку 8 березня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. 

Про це інформує Сумська ОВА.

Ворожих обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Хутір-Михайлівська громади.

Уночі ворог атакував місто Охтирка. В результаті двох влучань БПЛА по одній із загальноосвітніх шкіл пошкоджені приміщення навчального закладу, будівля басейну, гаражу, а також шкільний автобус. Загиблих та травмованих немає.

У Великописарівській громаді ворог здійснив удар FPV-дрона (1 вибух). 

Білопільська громада: ворог бив з міномету (3 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), удар FPV-дронів (2 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

Хутір-Михайлівська громада: завдано удар FPV-дрона (1 вибух).

Краснопільська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух), міномету (1 вибух) та скинув ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Миропільська громада: росіяни громаду атакували КАБами (2 вибухи).

8 березня у небі над Сумщиною зенітники збили 14 ворожих "Шахедів". З початку року підрозділами ППО області ліквідовано 631 російський безпілотник.

У ніч на 8 березня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, крилатою ракетою Іскандер-К та 145-ма ударними БпЛА. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

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