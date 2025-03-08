Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Гасло «Європо, віддай борги!» знову в тренді
Гасло «Європо, віддай борги!» знову в тренді
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за 1 трильйон доларів
Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за 1 трильйон доларів
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку вторгнення РФ втратила близько 883 950 солдатів та понад 1000 систем ППО

За добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів.

Від початку вторгнення РФ втратила близько 883 950 солдатів та понад 1000 систем ППО
Фото: Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже близько 883 950, 10 268 танків та 1099 систем ППО.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 883 950 (+1000) осіб,
  • танків ‒ 10268 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21346 (+12) од,
  • артилерійських систем – 24148 (+24) од,
  • РСЗВ – 1307 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1099 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148),
  • крилаті ракети ‒ 3120 (+35),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3772 (+3)

Дані уточнюються.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies