Від початку вторгнення РФ втратила близько 883 950 солдатів та понад 1000 систем ППО

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже близько 883 950, 10 268 танків та 1099 систем ППО.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 883 950 (+1000) осіб,
- танків ‒ 10268 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21346 (+12) од,
- артилерійських систем – 24148 (+24) од,
- РСЗВ – 1307 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1099 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148),
- крилаті ракети ‒ 3120 (+35),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,
- спеціальна техніка ‒ 3772 (+3)
Дані уточнюються.