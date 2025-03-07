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Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 77 обстрілів області.

Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 7 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 77 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 138 вибухів.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та дронами, пошкоджено та загорівся приватний автомобіль. 

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Есманьську громаду росіяни атакували дронами, пошкоджено 4 приватних будинки, 2 господарчі споруди. 

У Хутір-Михайлівській громаді зруйновано господарське приміщення навчального закладу внаслідок удару дроном.

Також дронами окупанти вдарили по Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській та Глухівській громадам.

Юнаківську громаду обстріляли з танку, артилерії, КАБами та дроном.

КАБами і дроном атакували і Миропільську громаду, а Хотінську - з артилерії та дронами.

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