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​Кабмін затвердив двох членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Вони будуть представниками держави у раді.

​Кабмін затвердив двох членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель
засідання уряду
Фото: Пресслужба КМУ

Кабінет Міністрів затвердив нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

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За поданням міністра оборони Рустема Умєрова, до складу ради як представники держави увійшли Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер.

«Іван Гаврилюк – перший заступник міністра оборони, фахівець у сфері військової логістики, який глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних Сил України. Станіслав Гайдер - екс-заступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток та має досвід у сфері запобігання корупції», - додали у Міноборони.

Іван Гаврилюк
Фото: Міноборони України
Іван Гаврилюк
Станіслав Гайдер
Фото: Міноборони України
Станіслав Гайдер

  • Раніше Умєров відкликав із наглядової ради двох представників держави – керівника фонду «повернись живим» Тараса Чмута та свого ексзаступника Андрія Джигиря. Вони підтримали продовження контракту з попередньою керівницею АОЗ Мариною Безруковою.
  • Натомість Умєров наполягав на тому, щоб Агенцію очолив керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.
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