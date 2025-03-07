​Кабмін затвердив двох членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Вони будуть представниками держави у раді.

Кабінет Міністрів затвердив нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

За поданням міністра оборони Рустема Умєрова, до складу ради як представники держави увійшли Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер.

«Іван Гаврилюк – перший заступник міністра оборони, фахівець у сфері військової логістики, який глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних Сил України. Станіслав Гайдер - екс-заступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток та має досвід у сфері запобігання корупції», - додали у Міноборони.

Фото: Міноборони України Іван Гаврилюк

Фото: Міноборони України Станіслав Гайдер