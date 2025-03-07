Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси

Внаслідок російської атаки є пошкодження та руйнування.

Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси
Наслідки атаки на Одесу, архівне фото
Фото: ДСНС

Ввечері 7 березня російська армія вкотре атакувала Одесу.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Ворог знову наніс масований дроновий удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси”, - написав Кіпер. 

Support LB.ua

Внаслідок російської атаки є пошкодження та руйнування. Зокрема, через падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС. 

Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби, інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • Окупанти били по Одещині дронами і балістикою. Внаслідок російської нічної дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. Ще один – поранений. Під ударами були об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies