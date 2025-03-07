Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси

Внаслідок російської атаки є пошкодження та руйнування.

Ввечері 7 березня російська армія вкотре атакувала Одесу.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Ворог знову наніс масований дроновий удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси”, - написав Кіпер.

Внаслідок російської атаки є пошкодження та руйнування. Зокрема, через падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС.

Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби, інформація щодо постраждалих уточнюється.