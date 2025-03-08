Уночі Сили ППО збили крилату ракету та 79 ударних БпЛА, ще 54 безпілотники не досягли цілей

У ніч на 8 березня Росія запустила по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, крилату ракету Іскандер-К та 145 ударних БпЛА типу "Шахед".

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував з різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: повітряні сили ЗСУ

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.