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Уночі Сили ППО збили крилату ракету та 79 ударних БпЛА, ще 54 безпілотники не досягли цілей

РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, крилатою ракетою Іскандер-К та 145-ма ударними БпЛА.

Уночі Сили ППО збили крилату ракету та 79 ударних БпЛА, ще 54 безпілотники не досягли цілей
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У ніч на 8 березня Росія запустила по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, крилату ракету Іскандер-К та 145 ударних БпЛА типу "Шахед".

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував з різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: повітряні сили ЗСУ

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

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