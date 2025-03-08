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Уночі ворог атакував підприємство на Харківщині. Є жертви (оновлено)

Одна людина загинула, семеро постраждали.

Уночі ворог атакував підприємство на Харківщині. Є жертви (оновлено)
Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: МВС

Російські війська атакували безпілотником підприємство у Богодухові Харківської області. Унаслідок атаки загинула людина.

Оновлення. Кількість загиблих збільшилася до трьох. Усі — цивільні чоловіки.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 2:00 год окупанти вдарили ворожим безпілотником по цивільному підприємству у Богодухові. На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза", — ідеться у повідомленні. 

Ще сім людей отримали поранення. 

Рятувальна операція триває.

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