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Упродовж доби ворог понад 500 разів атакував населені пункти Запорізької області

Без постраждалих.

Упродовж доби ворог понад 500 разів атакував населені пункти Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби російські окупанти завдали 522 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 4 авіаційних удари по Камʼянському, Залізничному та Білогірʼю. 324 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Камʼянське, Пʼятихатки, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку", — йдеться в дописі.

Ще 8 обстрілів з РСЗВ накрили Пʼятихатки, Степове, Малу Токмачку, Новоданилівку та Щербаки. 186 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Пʼятихаток, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів. Мирні жителі не постраждали.

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