Упродовж доби ворог понад 500 разів атакував населені пункти Запорізької області

Упродовж доби російські окупанти завдали 522 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 4 авіаційних удари по Камʼянському, Залізничному та Білогірʼю. 324 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Камʼянське, Пʼятихатки, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку", — йдеться в дописі.

Ще 8 обстрілів з РСЗВ накрили Пʼятихатки, Степове, Малу Токмачку, Новоданилівку та Щербаки. 186 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Пʼятихаток, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів. Мирні жителі не постраждали.