Генштаб: ворог продовжує тиснути на Покровському і Торецькому напрямках, там майже третина боєзітнень

Розпочалася 1109 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, а також 103 авіаудари, зокрема, скинув 166 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2696 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Розсоші, Попівка Сумської області; Гранів Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Клебан-Бик, Костянтинопіль, Покровськ, Звірове, Яблунівка, Зоря, Полтавка, Нова Полтавка, Попів Яр, Олексіївка, Мирне, Олександропіль, Миролюбівка, Єлизаветівка, Покровськ, Звірове, Горіхове, Перебудова, Федорівка, Мирне Донецької області; Залізничне, Новоіванівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили сім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Степове та П’ятихатки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 24 артилерійських систем, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 148 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 35 ракет, 113 автомобілів та три одиниці спецтехніки окупантів.