Армія РФ за добу вбила та поранила понад 60 цивільних на Донеччині

За добу росіяни вбили 20 мирних жителів Донеччини, ще 43 людини отримали поранення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За добу, 7 березня, росіяни вбили 20 жителів Донеччини: 11 у Добропіллі, 3 у Покровську, 2 у Костянтинополі, 1 у Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі.
Ще 43 людини в області дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 3005 людей, ще 6827 поранені. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
У Добропіллі внаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше 11 людей, 30 - поранені. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів, виникли пожежі у двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі.