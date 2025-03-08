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Армія РФ за добу вбила та поранила понад 60 цивільних на Донеччині

Від початку повномасштабного вторгнення 3005 людей на Донеччині загинули, ще 6827 поранені.

Армія РФ за добу вбила та поранила понад 60 цивільних на Донеччині
обстріл Добропілля
Фото: ДСНС

За добу росіяни вбили 20 мирних жителів Донеччини, ще 43 людини отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу, 7 березня, росіяни вбили 20 жителів Донеччини: 11 у Добропіллі, 3 у Покровську, 2 у Костянтинополі, 1 у Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі.

Ще 43 людини в області дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 3005 людей, ще 6827 поранені. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

У Добропіллі внаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше 11 людей, 30 - поранені. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів, виникли пожежі у двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі.

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