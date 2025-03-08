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За добу росіяни поранили п'ятьох цивільних мешканців Херсонщини

Також пошкоджена інфраструктура.

За добу росіяни поранили п'ятьох цивільних мешканців Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська обстріляи понад 30 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних. 

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Широка Балка, Новорайськ, Гаврилівка, Білозерка, Клапая, Новодмитрівка, Гончарне, Дудчани, Велетенське, Суханове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Станіслав, Олександрівка, Приозерне, Новоберислав, Шляхове, Зарічне, Дар'ївка, Антонівка, Микільське, Інгулець, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Інженерне, Благовіщенське, Бургунка, Вірівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Новоолександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Розлив, Токарівка, Тягинка, Українка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по  житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4  багатоповерхівки та 17  приватних будинків.Також окупанти понівечили сільгосппідприємство, фабрику, газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

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