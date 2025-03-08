Унаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинув цивільний

На момент обстрілу чоловік перебував на подвір'ї.

Унаслідок вчорашнього обстрілу у Микільському Херсонської області, загинув цивільний.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель чоловіка у Микільському через вчорашній російський обстріл. Поранення, несумісні з життям, дістав місцевий житель 1960 року народження", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що на момент ворожого удару він перебував на подвір’ї власного будинку.