Унаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинув цивільний

Унаслідок вчорашнього обстрілу у Микільському Херсонської області, загинув цивільний.
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Стало відомо про загибель чоловіка у Микільському через вчорашній російський обстріл. Поранення, несумісні з життям, дістав місцевий житель 1960 року народження", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що на момент ворожого удару він перебував на подвір’ї власного будинку.
- Упродовж минулої доби російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних.