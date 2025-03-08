ЗМІ: українські розвідники вивели з ладу тепловоз в російському Воронежі

Локомотив використовувався для перевезення озброєння та військової техніки з російських підприємств та ТОТ.

У ніч з 5 на 6 березня Головне управління розвідки України здійснило операцію під час якої було виведено з ладу тепловоз у російському Воронежі.

Про це повідомили джерела Суспільного в українській розвідці.

Відомо, що локомотив використовувався для перевезення озброєння та військової техніки з російських підприємств, які згодом постачали їх на окуповані території України.

Також раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР. Деталі операції поки невідомі, однак відомо про підпал ще одного тепловоза на російській залізниці.