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ЗМІ: українські розвідники вивели з ладу тепловоз в російському Воронежі

Локомотив використовувався для перевезення озброєння та військової техніки з російських підприємств та ТОТ.

ЗМІ: українські розвідники вивели з ладу тепловоз в російському Воронежі
Фото: ГУР

У ніч з 5 на 6 березня Головне управління розвідки України здійснило операцію під час якої було виведено з ладу тепловоз у російському Воронежі. 

Про це повідомили джерела Суспільного в українській розвідці.

Відомо, що локомотив використовувався для перевезення озброєння та військової техніки з російських підприємств, які згодом постачали їх на окуповані території України.

Також раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР. Деталі операції поки невідомі, однак відомо про підпал ще одного тепловоза на російській залізниці.

  • В армії Росії сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час того, як їх використовували пілоти. За вибухами стоять фахівці Головного управління розвідки Міноборони України
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