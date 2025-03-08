Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини 1 людина загинула і 5 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську росіяни вбили чоловіка 1977 року народження, поранили 2 людей. Пошкоджено будинок.

У Костянтинівці 3 людини поранено, пошкоджено 8 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, крамницю, 2 лінії електропередач і 2 газогони. Крім того, як нагадав Філашкін, вранці росіяни поранили у Костянтинівці ще 5 людей.

“Кожен день росіяни вбивають цивільних. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!” – закликав глава обласної адміністрації.

Вночі 7 березня росіяни завдали по Добропіллю Донецької області трьох ударів. Станом на 16:00 8 березня кількість поранених збільшилась до 47. Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинули 11 людей. На Донеччині оголосили день жалоби. Президент Зеленський заявив, що ракетний удар по Добропіллю показує, що цілі в Росії незмінні.