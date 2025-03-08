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Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровська та Костянтинівки 1 людина загинула і 5 отримали поранення

Ворог продовжує тероризувати Донецьку область.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровська та Костянтинівки 1 людина загинула і 5 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини 1 людина загинула і 5 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

У Покровську росіяни вбили чоловіка 1977 року народження, поранили 2 людей. Пошкоджено будинок.

У Костянтинівці 3 людини поранено, пошкоджено 8 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, крамницю, 2 лінії електропередач і 2 газогони. Крім того, як нагадав Філашкін, вранці росіяни поранили у Костянтинівці ще 5 людей.

“Кожен день росіяни вбивають цивільних. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!” – закликав глава обласної адміністрації. 

Вночі 7 березня росіяни завдали по Добропіллю Донецької області трьох ударів. Станом на 16:00 8 березня кількість поранених збільшилась до 47. Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинули 11 людей. На Донеччині оголосили день жалоби. Президент Зеленський заявив, що ракетний удар по Добропіллю показує, що цілі в Росії незмінні.

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