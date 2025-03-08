Умєров зустрівся з главою Міноборони Данії перед засіданням Nordic Baltic 8

Міністр повдіомив про роботу над довготерміновими стратегічними проєктами з партнерами.

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Копенгаген, де зустрівся зі своїм данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном.

Про це йдеться у дописі Умєрова у фейсбуці.

За словами міністра, основною темою перемовин стала підготовка до засідання Nordic Baltic 8, яке відбудеться 8 березня за участю представників Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви та Латвії.

Умєров повідомив, що очікують на важливі рішення, які «допоможуть Україні посилити обороноздатність».

«Пріоритетом залишається забезпечення термінових потреб українських Сил оборони, але водночас ми працюємо над довготерміновими стратегічними проєктами з нашими партнерами», - додав міністр.