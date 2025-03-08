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Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині

Постраждав 50-річний чоловік.

Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У суботу, 8 березня, російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області. Унаслідок атаки постраждав 50-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:30 окупанти вкрили вогнем Білозерку. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. В момент удару він перебував у будинку", — ідеться у повідомленні. 

50-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Його госпіталізували.

  • Сьогодні російська окупаційна армія вбила ще одного жителя Херсонщини. Ворожий дрон скинув боєприпас на цивільне авто.
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