ЦПД: безпілотники атакували російський НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у Леніградській області РФ

У ніч на 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області РФ, що знаходиться за 800 км від кордону з Україною.

Про це інформує голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність переробки становить близько 20,1 млн тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною НПЗ у країні після Омського нафтопереробного заводу.

"Він спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів", — каже очільник ЦПД.

Губернатор Ленінградської області повідомляв, що сили російської ППО начебто збили над НПЗ два безпілотники. За словами губернатора, уламки збитого дрона пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів. Офіційно постраждалих немає.