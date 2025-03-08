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ЦПД: безпілотники атакували російський НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у Леніградській області РФ

КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

ЦПД: безпілотники атакували російський НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у Леніградській області РФ
пожежа на нафтобазі у Курській області
Фото: ASTRA

У ніч на 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області РФ, що знаходиться за 800 км від кордону з Україною.

Про це інформує голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність переробки становить близько 20,1 млн тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною НПЗ у країні після Омського нафтопереробного заводу. 

"Він спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів", — каже очільник ЦПД.

Губернатор Ленінградської області повідомляв, що сили російської ППО начебто збили над НПЗ два безпілотники. За словами губернатора, уламки збитого дрона пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів. Офіційно постраждалих немає.

  • Напередодні в російській Уфі повідомили про вибухи та пожежу на території нафтопереробного комплексу ПАТ АНК "Башнефть".
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