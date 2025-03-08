Зеленський привітав українських жінок та подякував за стійкість, яка щодня зміцнює Україну

У своєму привітанні з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок і мир, президент Зеленський висловив вдячність українським жінкам "за стійкість, яка щодня зміцнює Україну".

"На передовій і в тилу, у лікарнях, школах, в оборонці та бізнесі – усюди є наші українські жінки. Кожна на своєму місці, ви примножуєте нашу спільну силу, допомагаєте, рятуєте, захищаєте, підтримуєте тих, хто поруч, надихаєте та ведете вперед", ідеться у привітанні Президента.

Володимир Зеленський наголошує: "Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але кожен день – ваш день. І кожен день має стати днем миру".

"Героїчні. Сильні. Професійні. Рішучі. Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну", — додає глава держави.