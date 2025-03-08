На Донеччині оголосили день жалоби

Удар по Добропіллю — один із найжорстокіших за останній час.

Суботу, 8 березня, в Донецькій області оголосили Днем жалоби через ракетний обстріл Добропілля унаслідок якого загинуло 11 людей та поранено ще 30.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

"Вчорашній удар по Добропіллю — один із найжорстокіших за останній час. Наразі відомо про 11 загиблих і 30 поранених. Вшануймо пам'ять жертв російської агресії!", — повідомив він.