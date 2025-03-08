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На Донеччині оголосили день жалоби

Удар по Добропіллю — один із найжорстокіших за останній час. 

На Донеччині оголосили день жалоби
Фото: Вадим Філашкін

Суботу, 8 березня, в Донецькій області оголосили Днем жалоби через ракетний обстріл Добропілля унаслідок якого загинуло 11 людей та поранено ще 30. 

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

"Вчорашній удар по Добропіллю — один із найжорстокіших за останній час. Наразі відомо про 11 загиблих і 30 поранених. Вшануймо пам'ять жертв російської агресії!", — повідомив він.

  • Увечері 7 березня російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар по рятувальниках. 
  • Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів, виникли пожежі у двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі.
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