На Донеччині оголосили день жалоби

Суботу, 8 березня, в Донецькій області оголосили Днем жалоби через ракетний обстріл Добропілля унаслідок якого загинуло 11 людей та поранено ще 30.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
"Вчорашній удар по Добропіллю — один із найжорстокіших за останній час. Наразі відомо про 11 загиблих і 30 поранених. Вшануймо пам'ять жертв російської агресії!", — повідомив він.
- Увечері 7 березня російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар по рятувальниках.
- Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів, виникли пожежі у двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі.