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Російська армія вдарила по Чугуївщині Харківської області

Постраждав літній чоловік.

Російська армія вдарила по Чугуївщині Харківської області
Фото: прокуратура Харківської області

Ворожа армія атакувала з БпЛА Чугуївський район Харківщини. Поранення дістав 71-річний чоловік. 

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 7 березня близько 23:40 війська РФ атакували ударними безпілотниками селище Печеніги Чугуївського району. 

БпЛА поцілив у житловий будинок унаслідок чого виникла пожежа. 71-річний чоловік дістав поранень та зазнав гострої реакції на стрес. Помешкання майже повністю зруйновано.

Також, унаслідок ще одного удару безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю. 

  • Уночі 8 березня російські безпілотники атакували м'ясокомбінат у Богодухові на Харківщині. Постраждали семеро цивільних, троє людей загинули.
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