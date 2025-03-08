Російська армія вдарила по Чугуївщині Харківської області

Ворожа армія атакувала з БпЛА Чугуївський район Харківщини. Поранення дістав 71-річний чоловік.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 7 березня близько 23:40 війська РФ атакували ударними безпілотниками селище Печеніги Чугуївського району.

БпЛА поцілив у житловий будинок унаслідок чого виникла пожежа. 71-річний чоловік дістав поранень та зазнав гострої реакції на стрес. Помешкання майже повністю зруйновано.

Також, унаслідок ще одного удару безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю.