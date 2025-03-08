СБУ затримала посадовця Держкосмосу, який працював на ФСБ

"Крота" затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.

Служба безпеки за сприяння Міністра з питань стратегічних галузей промисловості викрила ще одного високопоставленого "крота" РФ у державних органах України.

Фото: СБУ

Як зазначають в СБУ, ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали "крота" під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

За матеріалами справи, російська ФСБ завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами.

СБУ також використала цього "крота" для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію.

Як встановило розслідування, агент був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію – взагалі планував переїхати до РФ.

Серед завдань, які перед "кротом" ставила ФСБ, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

Фото: СБУ

За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах нашої держави.

Фото: СБУ

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.