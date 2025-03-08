На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто

Також стало відомо про ще одного постраждалого у Херсоні.

ЧЕрез російський дрон згорів автомобіль у Херсоні

У суботу, 8 березня, російська окупаційна армія вбила ще одного жителя Херсонщини. Ворожий дрон скинув боєприпас на цивільне авто.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 8:40 в Наддніпрянському ворог атакував цивільний автомобіль, скинувши на нього вибухівку з БпЛА. Смертельні поранення отримав 54-річний чоловік. Щирі співчуття родині загиблого", — ідеться у повідомленні.

Також до лікарні у тяжкому стані доправили херсонця, котрий потрапив під удар російського дрона. Внаслідок вибуху 74-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та травматичну ампутацію ноги.