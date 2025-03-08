На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто

У суботу, 8 березня, російська окупаційна армія вбила ще одного жителя Херсонщини. Ворожий дрон скинув боєприпас на цивільне авто.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Орієнтовно о 8:40 в Наддніпрянському ворог атакував цивільний автомобіль, скинувши на нього вибухівку з БпЛА. Смертельні поранення отримав 54-річний чоловік. Щирі співчуття родині загиблого", — ідеться у повідомленні.
Також до лікарні у тяжкому стані доправили херсонця, котрий потрапив під удар російського дрона. Внаслідок вибуху 74-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та травматичну ампутацію ноги.
- Унаслідок вчорашнього обстрілу у Микільському Херсонської області, загинув цивільний.