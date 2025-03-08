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​Каллас: Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі

Глава євродипломатії наголосила, що ЄС має посилити військову підтримку нашої держави.

​Каллас: Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Глава євродипломатії Кая Каллас вважає, що через останні масовані обстріли України Росія демонструє свою незацікавленість у мирі.

Про це Каллас написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі

«Російські ракети продовжують нещадно падати на Україну, завдаючи більше смертей та більше руйнувань. Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі», - вважає високий представник ЄС із зовнішньої політики.

Каллас наголосила, що «ми маємо посилити нашу військову підтримку — інакше ще більше українських мирних мешканців заплатять найвищу ціну».

  • Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe (Переозброй Європу), покликану збільшити безпеку і стійкість континенту. Це стосується і швидкої допомоги Україні, яка потрібна в короткостроковій перспективі, і довготривалих потреб, що потребує більшої відповідальності за власну безпеку.
  • Напередодні Рустем Умєров зустрівся з Каєю Каллас у Брюсселі. Говорили про нові шляхи фінансування боєприпасів та ракет до ППО і підготовки й оснащення українських воїнів.
  • Тим часом Росія посилила масовані обстріли України. Так, у ніч на 8 березня РФ запустила по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, крилату ракету Іскандер-К та 145 ударних БпЛА типу "шахед".
  • А ось президент США Дональд Трамп заявив 7 березня, що він вірить Володимиру Путіну, коли той каже, що хоче миру.
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