​Каллас: Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі

Глава євродипломатії Кая Каллас вважає, що через останні масовані обстріли України Росія демонструє свою незацікавленість у мирі.

Про це Каллас написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі

«Російські ракети продовжують нещадно падати на Україну, завдаючи більше смертей та більше руйнувань. Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі», - вважає високий представник ЄС із зовнішньої політики.

Каллас наголосила, що «ми маємо посилити нашу військову підтримку — інакше ще більше українських мирних мешканців заплатять найвищу ціну».