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На Нікопольщині через ворожі удари пошкоджене підприємство, інфраструктура та будинки

Також постраждала адмінбудівля, зачепило лінію електропередач.

На Нікопольщині через ворожі удари пошкоджене підприємство, інфраструктура та будинки
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня ворог атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Від російських ударів потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. 

Про це повідомили у ОВА. 

Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, адмінбудівля, 3 приватні будинки і господарська споруда. Зачепило лінію електропередач.

По Межівській громаді, що на Синельниківщині, російська армія вдарила дроном-камікадзе. Зайнялася приватна оселя. Рятувальники ліквідували пожежу. Усюди минулося без загиблих і постраждалих. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського обстрілу

  • За минулу добу російські війська понад 20 разів атакували населені пункти Дніпропетровщини.
  • Перед цим ворог пошкодив у області енергетичний обʼєкт.
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