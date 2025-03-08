Упродовж дня ворог атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Від російських ударів потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади.

Про це повідомили у ОВА.

Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, адмінбудівля, 3 приватні будинки і господарська споруда. Зачепило лінію електропередач.

По Межівській громаді, що на Синельниківщині, російська армія вдарила дроном-камікадзе. Зайнялася приватна оселя. Рятувальники ліквідували пожежу. Усюди минулося без загиблих і постраждалих.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російського обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російського обстрілу