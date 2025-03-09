Російська армія упродовж доби 478 разів обстріляла Запорізьку область

За минулу добу російські окупанти завдали 478 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю та Чарівному. 310 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Люцерну, Андріївку, Камʼянське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новодарівку, Щербаки та Преображенку. 157 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.