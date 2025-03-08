«Бог любить трійцю»: командувач ВМС натякнув на ймовірну чергову атаку на Кримський міст

За словами віцеадмірала, росіяни розуміють, що українські військові активно обговорюють третю операцію.

Віцеадмірал, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа натякнув на ймовірну чергову атаку на Кримський (Керченський) міст.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

Віцеадмірал висловив оптимізм щодо того, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст, побудований Росією для з’єднання своєї території з Кримом.

Два попередні удари пошкодили дорожню та залізничну споруду. Російські військові вже не могли перевозити великовагові фури через залізничний міст, сказав Неїжпапа.

«Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: «Бог любить трійцю», – сказав він, усміхаючись.

Зазначимо, що Кримський міст двічі зазнавав атак, які спричинили значні пошкодження.

Перша атака: 8 жовтня 2022 року. Вибух на автомобільній частині мосту спричинив обвалення двох прольотів. Загорівся потяг із паливом, що рухався залізничною частиною мосту. Для підриву була використана вантажівка, начинена вибухівкою.

Друга атака: 17 липня 2023 року. Вибухи на мосту пошкодили автомобільну частину, обваливши один із прольотів. Для підриву були використані два морські дрони.

Обидві атаки мали стратегічне значення, оскільки міст є ключовою логістичною артерією для постачання російських військ у Криму та на півдні України.