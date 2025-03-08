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Уряд встановив надбавку до зарплати за знання англійської мови (список категорій)

Розмір надбавки одразу після війни складатиме 10% від окладу.

Уряд встановив надбавку до зарплати за знання англійської мови (список категорій)
Засідання кабміну 13 вересня 2024 року
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, повідомляє РБК-Україна. 

Як зазначив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

Постанова набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні" (з дня припинення або скасування воєнного стану) та діятиме протягом чотирьох років.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що під дію постанови потрапили такі категорії:

  • військовослужбовці-контрактники
  • голови (заступники) місцевих державних адміністрацій
  • поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції)
  • особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту
  • прокурори
  • керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі
  • керівники державних наукових установ
  • керівники закладів вищої освіти
  • працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).
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