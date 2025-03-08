Уряд встановив надбавку до зарплати за знання англійської мови (список категорій)

Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, повідомляє РБК-Україна.
Як зазначив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).
Постанова набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні" (з дня припинення або скасування воєнного стану) та діятиме протягом чотирьох років.
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що під дію постанови потрапили такі категорії:
- військовослужбовці-контрактники
- голови (заступники) місцевих державних адміністрацій
- поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції)
- особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту
- прокурори
- керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі
- керівники державних наукових установ
- керівники закладів вищої освіти
- працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).