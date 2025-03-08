Уряд встановив надбавку до зарплати за знання англійської мови (список категорій)

Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

Постанова набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні" (з дня припинення або скасування воєнного стану) та діятиме протягом чотирьох років.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що під дію постанови потрапили такі категорії: