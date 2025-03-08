Зеленський про сьогоднішні атаки: РФ щодня доводить своєю жорстокістю, що нічого не змінилось

Президент вважає, що росіяни думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести.

Президент Вололимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував сьогоднішні російські атаки.

"Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести", – сказав він.

Глава держави нагадав, що сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині після російського комбінованого удару, який став одним із найжорстокіших. За словами Зеленського, ця атака була спеціально прорахованою, щоб завдати максимальної шкоди.

"Ракети, також «шахед» по центральній частині міста. Девʼять житлових будинків були під ударом. Також під ударом торговельний центр, магазини. Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих – працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених – сім дітей, наймолодша – дівчинка, 10 років", – розповів Зеленський і додав про інші обстріли Донеччини, також Харківщини та південних регіонів. У Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних.

"Звісно, ми робимо максимум для захисту життя. І я вдячний усім лідерам, усім тим дипломатам країн-партнерів, усім громадським діячам, які підтримують Україну, які засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами. І важливо, щоб ми й надалі координували всі наші зусилля з нашими партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб усе зробити для наближення миру",– наголосив президент.

Зеленський розповів, що сьогодні у Києві працювали українська та британська команди "над кроками, які можуть допомогти". Також Україна продовжує дуже активно комунікувати з усіма європейцями і найближчим часом "буде багато зустрічей, багато розмов".

Глава держави натож нагадав, що наступного тижня відбудеться зустріч із американською командою у Саудівській Араві. "Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже.Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно", – сказав він.

Також Зеленський очікує на доповідь міністра оборони щодо нових пакетів підтримки: передусім ППО та інвестиції в наше оборонне виробництво, які є пріоритетними для України.

"Зараз майже щоденно партнери у Європі ухвалюють такі нові рішення щодо підтримки. Головне – реалізувати якнайшвидше", – наголосив президент.