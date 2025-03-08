Наступного тижня Володимир Зеленський вирушить до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить із візитом до Саудівської Аравії. Разом із ним поїдуть глава ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

"Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси", – повідомив Зеленський.

За його словами, із українського боку буде "чітка налаштованість на конструктив". Він сподівається, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", – зазначив український президент.