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Наступного тижня Володимир Зеленський вирушить до Саудівської Аравії

Наступного тижня Володимир Зеленський вирушить до Саудівської Аравії
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить із візитом до Саудівської Аравії. Разом із ним поїдуть глава ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Про це глава держави написав у соцмережі Х. 

"Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси", – повідомив Зеленський.

За його словами, із українського боку буде "чітка налаштованість на конструктив". Він сподівається, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", – зазначив український президент. 

  • Вчора у МЗС повідомили, що під час зустрічі в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді наступного тижня українська та американська делегації обговорять двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру.
  • Раніше Саудівська Аравія привітала можливість провести зустріч між США та Україною наступного тижня. 
  • У лютому в Ер-Ріяді відбулася зустріч між офіційними особами США та Росії, щоб обговорити шляхи припинення найбільш смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.
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