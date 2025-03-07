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У МЗС підтримали ідею Італії поширити на Україну дію п'ятої статті НАТО

Україна перебуває на зв’язку з італійськими партнерами, щоб з’ясувати конкретику цієї пропозиції.

У МЗС підтримали ідею Італії поширити на Україну дію п'ятої статті НАТО
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ перебуває на зв’язку з італійськими партнерами, щоб з’ясувати деталі ідеї прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні поширити на Україну дію статті 5 Північноатлантичного договору без надання повноправного членства в НАТО.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу в п’ятницю, 7 березня, повідомляє Укрінформ.

Тихий зазначив, що українська сторона вітає заяву прем’єр-міністерки Італії як частину дискусії про надання Україні дострокових безпекових гарантій і гарантування загалом безпеки та миру для України.

«Ми перебуваємо на зв’язку з італійськими партнерами, щоб з’ясувати конкретику цієї пропозиції. Вона зараз пролунала як загальна ідея. Ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально, більш конкретно під цією розмовою», – сказав речник МЗС.

Він додав, що Україна вважає, що де-факто вже є частиною колективної безпеки євроатлантичного простору, тому «занепокоєння і страхи, які стосуються інтеграції України в НАТО», були і залишаються перебільшеними.

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