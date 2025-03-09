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Унаслідок атаки російських дронів на Черкащині постраждало підприємство

Сили ППО знищили в межах області 9 російських безпілотників.

Унаслідок атаки російських дронів на Черкащині постраждало підприємство
Фото: Сили оборони Півдня

Унаслідок обстрілу російських безпілотників в Черкаській області постраждало підприємство.

Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Від ворожої агресії постраждало одне з підприємств. Рятувальники оперативно виконали потрібний комплекс заходів із ліквідації наслідків. Загроз для життя чи здоров'я жителів немає. Ситуація на постійному моніторингу", — ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що Сили ППО знищили в межах області 9 російських безпілотників.

Звернень щодо потерпілих та пошкодження майна населення не надходило.

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