Унаслідок атаки російських дронів на Черкащині постраждало підприємство

Унаслідок обстрілу російських безпілотників в Черкаській області постраждало підприємство.

Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Від ворожої агресії постраждало одне з підприємств. Рятувальники оперативно виконали потрібний комплекс заходів із ліквідації наслідків. Загроз для життя чи здоров'я жителів немає. Ситуація на постійному моніторингу", — ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що Сили ППО знищили в межах області 9 російських безпілотників.

Звернень щодо потерпілих та пошкодження майна населення не надходило.