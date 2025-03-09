Унаслідок атаки російських дронів на Черкащині постраждало підприємство

Унаслідок обстрілу російських безпілотників в Черкаській області постраждало підприємство.
Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Від ворожої агресії постраждало одне з підприємств. Рятувальники оперативно виконали потрібний комплекс заходів із ліквідації наслідків. Загроз для життя чи здоров'я жителів немає. Ситуація на постійному моніторингу", — ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що Сили ППО знищили в межах області 9 російських безпілотників.
Звернень щодо потерпілих та пошкодження майна населення не надходило.
- Уночі 9 березня РФ атакувала Україну 119-ма ударними безпілотниками. 73 "шахеди" Сили ППО знищили, ще 37 дронів не досягли цілей.