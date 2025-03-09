Головне за ніч та ранок неділі, 9 березня: атака БпЛА на Київ, майже 170 боєзіткнень, обстріли прикордоння

Упродовж минулої доби російські війська завдали 151 удару по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Пролунав 351 вибух, інформує ОК "Північ".

За інформацією військових, ворог застосував FPV-дрони, ствольну артилерію, міномети, безпілотники типу "Герань", "Ланцет" і Shahed/"Гербера", реактивні системи залпового вогню, а також невідомі вибухонебезпечні предмети, які скидали з дронів.

Унаслідок обстрілів загинуло 3 цивільні особи, отримали поранення 7 цивільних осіб, пошкоджено будівлі ТОВ, об’єкт критичної інфраструктури, комунальні заклади, приватні житлові будинки та навчальні заклади.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 44 атаки російських загарбників.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, а також два пункти управління БпЛА російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1180 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 885 130 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

На підступах до Києва сили ППО знищили 12 ворожих БпЛА.

Ворог запустив у бік столиці 33 ударні дрони.

Загалом цієї ночі сили ППО знищили 73 ворожі безпілотники, 37 БпЛА не досягли цілей.

РФ запустила по Україні 119 ударних БпЛА типу "шахед".

Більше інформації - в новині.

США відхилили пропозицію Канади у G7 щодо створення робочої групи, яка б займалася протидією "тіньовому флоту" російських нафтових танкерів, пише Bloomberg.

Канада, яка цього року головує у G7, наступного тижня прийматиме у Квебеку саміт міністрів закордонних справ. Під час переговорів щодо формулювання спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо Росії. За інформацією Bloomberg, США намагалися видалити слово "санкції", а також формулювання, що посилається на "здатність Росії вести війну" в Україні, замінивши його на "отримувати прибуток".

Співрозмовники агентства кажуть, що Вашингтон також виступає проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, зокрема і в Південно-Китайському морі.

Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне свої системи супутникового зв'язку Starlink.

"Я буквально викликав Путіна до фізичного бою один на один над Україною, і моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув. Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася. Мир зараз!" — написав Маск у мережі "Х".

Також він закликав до впровадження санкцій проти топ-10 українських олігархів. За його словами, після цього війна начебто припиниться.

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