Сили оборони: росіяни намагаються обійти Часів Яр на Донеччині з півночі

Російські війська намагаються обійти Часів Яр на Донеччині з півночі у спробах захопити місто.

Про це зазначає речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Росіяни намагаються обійти місто з півночі. Взяти саме місто їм не вдається фактично рік, тому вони обходять його", — повідомив він.

Речник додає, що це частина задуму росіян із охоплення силою великого району з Костянтинівкою в центрі. Водночас Збройні сили уражають цілі колони з відповідними втратами техніки та особового складу.