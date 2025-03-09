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Сили оборони: росіяни намагаються обійти Часів Яр на Донеччині з півночі

Сили оборони завдають втрат ворогу поблизу Часового Яру.

Сили оборони: росіяни намагаються обійти Часів Яр на Донеччині з півночі
Часів Яр
Фото: Радіо Свобода

Російські війська намагаються обійти Часів Яр на Донеччині з півночі у спробах захопити місто.

Про це зазначає речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Росіяни намагаються обійти місто з півночі. Взяти саме місто їм не вдається фактично рік, тому вони обходять його", — повідомив він.

Речник додає, що це частина задуму росіян із охоплення силою великого району з Костянтинівкою в центрі. Водночас Збройні сили уражають цілі колони з відповідними втратами техніки та особового складу.

  • Раніше військові повідомляли, що російська армія накопичує війська у північній частині Часового Яру для подальших активних штурмових та наступальних дій.
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