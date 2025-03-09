Внаслідок чергового обстрілу Купʼянщини загинула жінка

Під обстрілами РФ опинилися села Петропавлівка і Стецівка.

Упродовж 8-9 березня російські війська атакували населені пункти Куп'янського району Харківщини. Унаслідок ворожих атак загинула літня жінка.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 8 березня збройні сили РФ завдали удару по с. Петропавлівка Купʼянського району. Унаслідок удару загинула 73-річна мирна мешканка. Обставини обстрілу і тип озброєння, яке застосував ворог, встановлюється.

9 березня близько 7:30 війська РФ також обстріляли с. Стецьківка. Пошкоджено вікна житлового будинку та господарчі споруди. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).