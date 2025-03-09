Головне за неділю, 9 березня: удар по Харківщині, 140 боєзіткнень, вручення Шевченківської премії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 140 бойових зіткнень.
На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки, бої продовжуються.
На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.
На Курському напрямку українські захисники відбили 27 атак загарбників.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 березня – в новині.
Російська армія вдарила безпілотником по селі Івашки Золочівської громади Харківської області.
Унаслідок загинуло двоє цивільних ‒ жінка та чоловік.
Ще один чоловік отримав важке поранення.
Двоюрідний брат віцепрезидента США Ді Венса Нейт воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі", пише Le Figaro.
Нейт Венс воював у складі роти "Гонор". У січні 2025 року він звільнився зі служби, але хоче продовжувати допомагати Україні й надалі. Каже, що Джей Ді Венс "ніколи не намагався дізнатися про його історію на передовій і розчарований його ставленням до цієї війни".
Подробиці – в новині.
Стали відомі лауреати Шевченківської премії за 2025 рік, їх імена оголосили на церемонії нагородження 9 березня.
Хто в яких номінаціях став переможцями – в нашій новині.
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1,99 метра.
Срібною призеркою стала сербка Ангеліна Топич (1,95 метра), бронзовою - шведка Енгла Нільссон 1,92 метра).
Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.
Тримаймося і наближаємо Перемогу!